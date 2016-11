Madridi Real häbistas Euroliigas Barcelonat

Madridi Real alustas mängu võimsalt ning võitis avaveerandi 29:17, poolajaks juhiti juba 54:31. Lõpuks võideti mäng 39 punktiga, kuid viimasel veerandil oldi vahepeal ka 44-punktilises eduseisus.

Võitjate parim oli 20 punkti visanud Sergio Llull, kes sai statistikasse kirja ka 7 korvisöötu. Jaycee Carroll viskas 19 ning Anthony Randolph 18 punkti. Kaotajate parim oli 23 silma visanud Tyrese Rice. Madridi Real on tabelis Moskca CSKA järel teisel kohal. Neil on kirjas kuus võitu ja kaks kaotust. Barcelona on nelja võidu ja nelja kaotusega tabeli keskel.

Pireuse Olympiakos alistas põnevas mängus 79:77 Ateena Panathinaikose. Võidu tõi Olympiakosele kolm sekundit enne mängu lõppu Georgios Printezis, kes viskas lõpuks 16 punkti. Võitjate parim oli aga 22 silma visanud Vassilis Spanoulis. Kaotajate resultatiivseim oli 16 silma visanud Nick Calathes. Olympiakosel on tabelis kirjas viis võitu ja kolm kaotust, Panathinaikosel neli võitu ja neli kaotust.

Päeva esimestes mängudes oli Moskva CSKA 95:86 parem Kaunase Žalgirisest ning Istanbuli Galatasaray alistas 85:81 linnarivaali Darüssafaka Doguse.