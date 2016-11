Infoneti meistriks aidanud poolkaitsja jätkab Lasnamäel

Varem mitmes Venemaa klubis pallinud Armeenia päritolu Venemaa jalgpallur mängis Infonetis tänavu teist hooaega. Aasta algus jäi tal raske põlvevigastuse tõttu vahele, kuid seda olulisem oli tema mänguvormi tõusmine hooaja lõppfaasis.

«Läbirääkimised klubiga möödusid väga sujuvalt, sest mul on juhtkonnaga kujunenud head suhted. Kuna see on minu jaoks väga tähtis, mängis see minu jaoks suurt rolli. Me kõik teame, et head suhted on eduka töö valemiks,» ütles 26-aastane Tumasjan Infoneti koduleheküljele.

«Infonetti jäämine on minu jaoks väga suur rõõm. Mulle meeldib see, et siin klubis valitseb kodune õhkkond: alustades presidendist ja lõpetades pealtvaatajatega. Iga klubiga seotud inimene toetab oma meeskonda kogu südamega – vaid sel viisil võib jõuda maksimaalsete tulemusteni! Mu eesmärgid ja sihid on samuti maksimaalsed: tahan areneda ise, anda endast kõik võitude saavutamiseks ja seejuures aidata kaasa klubi arengule,» lisas ta.