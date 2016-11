Eesti jalgpallikoondise eksootilist mängu võib näha otsepildis

Eesti koondise maavõistlust Saint Kitts ja Nevisega teenindavad Kariibi meres asuva saareriigi Saint Lucia kohtunikud. Peakohtunik on Leon Clarke, keda assisteerivad Anthony John ja Andrew Philip. Neljas kohtunik on Saint Kitts ja Nevise vilemees Kimbell Ward. Kõigil neljal on FIFA kategooria.