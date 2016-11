Mourinho muutus viigi järel kurvaks: meil on terve Inglismaa peale kõige rohkem ebaõnne

Kodumeeskond oli terve kohtumise vältel pisut aktiivsem ja 68. minutil viiski Juan Mata Unitedi 1:0 juhtima. Võidupeo rikkus ära vahetusest sekkunud Arsenali ründaja Olivier Giroud, kes jõudis sihile 89. minutil.

«Jäime lihtsalt kahest punktist ilma, kuigi olime ilmselgelt parem meeskond. Arsenalil polnud mingit võimalust võita ja olime kaitses fenomenaalselt head. Lõime ise fantastilise värava ja ainsal juhul, kui nad meie karistusalasse jõudsid ja me ei suutnud olukorda ära klaarida, lõid nad kohe värava,» rääkis portugallasest juhendaja pettunult.

«Arsenalil vedas ja meil oli ebaõnne. Terve Premier League'i peale on just meil kõige rohkem ebaõnne olnud. Olen meeskonna ja fännidega väga rahul. Nad on imelised. Nad olid ausad ja aplodeerisid meeskonnale, kes oleks pidanud kolm punkti koju jätma,» lisas Mourinho.

Viimasest viiest Premier League'i matšist vaid ühe võitnud United on 12 kohtumisega kogunud 19 punkti ja asub tabelis kuuendal kohal.