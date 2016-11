Kuulsusrikka ajalooga rattavõistlus läheb hingusele

Tavaliselt on kahepäevane võistlus toimunud kevadel Milano-San Remole järgneval nädalavahetusel. Viimasel seitsmel aastal on Criterium Internationali võõrustanud Korsika saar, kirjutas Rattauudised.ee.

ASO esindaja ütles, et kuigi võitjate nimekiri on aukartust äratav – tänavu pälvis esikoha Thibaut Pinot (FDJ) –, oli viimastel aastatel tükk tegemist, et arvestataval hulgal rattureid starti tuua. Samal ajal toimub palju teisigi võistlusi nagu näiteks Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke ja Kataloonia tuur.