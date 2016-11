Kaidi Kivioja ja Marko Albert valiti hooaja parimateks

Viiendat aastat järjest Eesti parimaks naistriatleediks nimetatud Kiviojale oli aasta 2016 tõeliseks läbimurdehooajaks. Lisaks jõudmisele esimese Eesti naistriatleedina olümpiamängudele, õnnestus 23-aastasel Rakvere neiul esmakordselt võita Euroopa karikaetapp ning murda ennast nii MK- kui MM-sarja etappidel esikümnesse. Rahvusvahelise Triatloni Liidu maailmareitingus tõusis Kaidi esmakordselt 50 parema sekka.

Rio olümpiamängudele pääses Kivioja viimasel hetkel. Kevadel suutis ta käeluumurrule vaatamata pidada vastu tõelise võistluskarusselli Austraaliast Lõuna-Aafrika Vabariigini ja Mehhikost Jaapanini ning kogutud punktid tagasid niinimetatud new flag´i ehk seni esindamata riigi olümpiakoha. Karjääri esimesel olümpiavõistlusel Rios jõudis Kivioja finišisse 44. naisena, kaotust kullavõitjale Gwen Jorgensenile tuli 9 minutit ja 26 sekundit.

Kivioja sõnul andis olümpiadebüüdil kogetu talle motivatsiooni veel paar-kolm olümpiatsüklit kaasa teha. «Ideaalsesse vanusesse jõuan järgmisel olümpial ehk Tokyos ja isegi 31 on väga okei. Esmalt tuleb ujumist parandada ja siis vaatame edasi. Enam ma olümpiale pääsu viimasele hetkele ei jäta,» on Kaidi lubanud.

Pärast aastast vaheaega tõusis Eesti parimaks meestriatleediks taas Marko Albert. Tõsi, valiku langetamine kahe kange raudmehe, Kirill Kotšegarovi ja Alberti vahel polnud kerge, sest mõlemal jäi seljataha suurepärane hooaeg. Kaalukeeleks sai lõpuks Hawaii Ironman, kus Albert oma nooremat konkurenti edestas.

Mononukleoosi, kõigi muude tervisehädade ja ebaõnne nahka läinud 2015. aasta järel tegi edunäljast kannustatud Albert tänavu oma senise Ironman-karjääri ühe parema hooaja. Kolmas ja neljas koht kõrgetasemelistelt kontinentaalmeistrivõistlustelt Lõuna-Aafrikas ja Frankfurdis tagasid Albertile mitte üksnes Hawaiiks vajaliku arvu kvalifikatsioonipunkte, vaid ka kohati kõikuma löönud eneseusu taastumise.

Hooaja põhivõistluse, täispika triatloni MM-i ehk Hawaii Ironmani lõpetas 37-aastane raudmees isikliku rajarekordiga 8:28.20, mis andis 14. koha. Tundega, et üht-teist on võimalik veel juurde panna, jätkab Albert profikonkurentsis ka veel järgmisel hooajal. Esimene start on Albertil plaanis teha märtsi alguses Uus-Meremaa Ironmanil.

Eesti parima triatlonitreeneri auhinnaga pärjati taaskord oodatult Jüri Käeni, kes on selle tunnustuse pälvinud juba viimased 16 aastat järjest. Enam kui 20 treeneriaasta jooksul on Jüri käe alt käinud läbi kõik kodumaise triatloni suurnimed ja tugevamad harrastajad.