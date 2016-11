Purjutanud Rooney ei nõustu kriitikaga: mulle tahetakse juba nekroloogi kirjutada

«Kõik minu ümber toimuv on olnud häbiväärne. Olen koondises mängimise ja oma saavutuste üle uhke. See periood pole veel läbi. Kriitika näitab vähest austust minu vastu ja mulle aitab,» pahandas ta.

BBC vahendusel tehtud avalduses oli ta eriti kuri meedia peale. «Tundub, et meedia üritab juba minu nekroloogi kirjutada, aga ma ei lase sel juhtuda,» kinnitas Rooney.

Fotod ilmselgelt sügavas joobes Rooneyst, kellel oli seejuures seljas Inglismaa koondise särk, jõudsid mitme kohaliku kõmulehe esikaanele. Päev varem oli Inglismaa alistanud MM-valikmängus Šotimaa, kolmapäevasest maavõistlusest Hispaaniaga jäi ründaja kerge põlvetrauma tõttu eemale. Pärast fotode ilmumist manitses Inglismaa alaliit avalikult kõiki mängijaid ka vabal ajal korrektselt käituma.

Hiljem on Rooney leidnud ka toetajaid, näiteks on tema kaitseks välja astunud Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ja Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp. Rooney kasuks rääkivat fakt, et paljud teised koondisekaaslased läksid vabal õhtul Londoni ööklubidesse hullama, aga Rooney otsustas paparatsosid vältida ja hotelli jääda. Päris nii, nagu Rooney tahtis, plaan siiski välja ei kukkunud.

Fotod Rooney lõbusast õhtust:

Wayne Rooney apologises after pictures emerged of him socializing and "drunk" in the early hours of Sunday morning. pic.twitter.com/CQUKbj32nq