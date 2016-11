Borussia alistas Saksamaa suurimas duellis Müncheni Bayerni

Kohtumise ainsa värava lõi 11. minutil Gaboni ründaja Pierre-Emerick Aubameyang, eeltöö tegi suvel just Bayernist Borussiasse naasnud Mario Götze.

Bayerni kaotus tähendas, et Bundesliga uustulnuk RB Leipzig tõusis tabelis ainuliidriks. 11 kohtumisega on Ida-Saksamaa klubi kogunud 27 punkti, Bayern on teisena 24 ja Dortmund kolmandana 21 punkti peal.