TLÜ/Kalev ei saanud taas silma pähe, seekord kaotati Valgale

Valga juhtis poolajaks 41:33 ja teisel poolajal saadi parimal juhul sisse 22-punktiline eduseis.

Külaliste resultatiivseimana viskas Kristo Saage 29 punkti, Sandis Silavs ja Kristaps Kanbergs lisasid mõlemad 14 silma. TLÜ/Kalevile tõid Reimo Tamm 19 ja Martin Jurtom 17 punkti.

TLÜ/Kalev on meistriliiga hooaega alustanud kuue kaotusega, neist tagapool on vaid Audentes, kes on kogunud 10 kaotust. Valga on viie võidu ja nelja kaotusega viiendal kohal. TLÜ/Kalev pole silma pähe saanud ka Euroopa tugevuselt neljandas sarjas FIBA Europe Cupil, kus on kolmest mängust kaotatud kolm.