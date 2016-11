Pärnu sai põnevusmängus jagu visalt võidelnud Rakverest

Enne mängu:

Rakvere ja Pärnu jagasid möödunud hooajal kõvasti maid karikasarja finaalmängus ja Saja Liiga poolfinaalis. Sel hooajal pole aga teineteisega ametlikes mängudes veel vastamisi mindud.

Pärnu on saanud ühisliigas kolm järjestikust võitu, lisaks oldi neljapäeval tasavägises karikavõistluste poolfinaalseeria avamängus viiegeimilises matšis üle Järvamaa Võrkpalliklubist. Rakvere on hiljuti järjepanu kohtunud teiste Eesti tippmeeskondadega, kui karikasarja veerandfinaalis mindi vastamisi Selver Tallinnaga ja möödunud nädalavahetusel Eesti-Läti ühisliigas Bigbank Tartuga.

«Eelmiste mängudega võrreldes peame Pärnu vastu kindlasti suutma stabiilsemalt mängida. Kui suudame seda algusest lõpuni, siis tekivad ka meil omad võimalused,» sõnas Rakvere meeskonna peatreener Urmas Tali.

Pärnu loots Avo Keel on häälestanud ennast igatahes tasavägiseks vastasseisuks. «Rakvere on viimastes mängudes eeldatavate liidrite (Selver, Tartu) vastu mängides näidanud, et on tänavugi paljukski võimelised. Seetõttu arvan, et pühapäeval tuleb tasavägine mäng. Pärnu fännid tulge saali, publiku toetust vajame kõvasti,» rääkis Keel.