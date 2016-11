Tänak viimase ralli järel: ootan juba suure huviga järgmist hooaega

Tänavu DMACKi meeskonnas sõitnud Tänak peaks kõikide spekulatsioonide kohaselt istuma tulevaks aastaks taas M-Spordi esindustiimi rallimasina rooli. Seni ei ole ametlikku kinnitust aga eestlase järgmise hooaja töökohale tulnud.

Tänak on ise oma väljaütlemistega avaldanud aga lootust, et stardis on ta 2017. aastal kindlasti. Samamoodi talitas ta ka Austraalia ralli finiši järel.

«Kindlasti on see olnud väga hea aasta. DMACKi rehvidega tööd tehes oleme teinud suuri samme edasi,» sõnas Tänak Austraalias ralliraadiole.

«Meil oli koos häid võite, kuid ka suuri kaotusi. Olen tänulik, et nad on teinud suurepärast tööd. Vaatame, mida toob järgmine aasta. Ma ootan seda juba huviga,» teatas Tänak.