Juventus kindlustas enda liidripositsiooni

Juventus asus kohtumist juhtima 36. minutil, kui tabamuse sai kirja Smai Khedira. 63. minutil suurendas võõrustajate eduseisu Mario Mandžukic ning 69. minutil vormistas matši lõppseisu Hernanes.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest sai võidu ka Napoli, kes alistas 2:1 Udinese. Võitjate mõlemad väravad lõi Lorenzo Insigne.

Juventusel on Itaalias tabeliliidrina 33 punkti. Teine on AS Roma 26 ja kolmas AC Milan 25 punktiga. Võrreldes Juventusega on neil üks mäng vähem peetud. Napoli on 24 silmaga neljas.