Mercedes annab viimaseks etapiks Hamiltonile ja Rosbergile vabad käed

Mercedese meeskonna boos Niki Lauda teatas meediale, et Rosbergile ja Hamiltonile ei anta ühtegi spetsiaalset juhist ja mehed saavad rajal endast kõik välja panna, vahendab Sportsmail.

Rosbergile piisab tiitlivõiduks kolmandast kohast ning iga aste kõrgemal kindlustab tema tiitlit veelgi suuremal määral.

«Olenemata tabeliseisust ei anna me meestele mingeid juhiseid,» teatas Lauda. «Ei tehta ühtegi kokkulepet, kuidas nad peavad esimesse kurvi sisenema. Samamoodi on alati. Neil on võidusõiduks vabad käed.»

«Mõlemad tahavad parimat stardikohta ning ka võitu. Me ei eelista kedagi. Ausalt. Tiimi juht Toto Wolff ning mina oleme algusest peale teinud selgeks, et võimalus on mõlemal sõitjal,» teatas Lauda. «Oleme teinud kõik, et mõlemad vormelid jõuaksid finišisse. Oleme tähelepanu pööranud igale detailile. Kuna otsustavaks saab viimane etapp, siis oleme olnud väga tähelepanelikud.»

MM-sarja üldseis enne viimast etappi:

1. Nico Rosberg 367 punkti

2. Lewis Hamilton 355 punkti

3. Daniel Ricciardo 246 punkti

4. Sebastian Vettel 197 punkti

5. Max Verstappen 192 punkti

6. Kimi Räikkönen 178 punkti

Nii Hamilton kui ka Rosberg on sel hooajal mõlemad võitnud seni üheksa etappi. Kui Hamilton on kolmekordne maailmameister (2008, 2014, 2015), siis Rosberg on parimal juhul olnud kahel korral kokkuvõttes teine (2014 ja 2015).