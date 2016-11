Video: poksi superstaar löödi põrandale, kuid võimas võiduseeria jätkus ikkagi

32-aastane Ward on poksiringis võidukas olnud juba ligi 20 aastat. Aastatel 1998 kuni 2004 kestnud amatöörpoksija karjääri jooksul noppis ta ainult võite. 2004. aastal profiringi astunud mees on seejärel võitnud kõik enda 31 matši ning neist 15 nokaudiga.

Duellis Kovaleviga oli ameeriklane aga raskustes ning võimsa löögiga venelane saatis Wardi teises raundis ka põrandale. Kovalev domineeriski matši esimest poolt, kuid seejärel seis võrdustus ja lõpus teenis Ward kohtunike häältega võidu.

Kõik kolm kohtunikku andsid Wardile võidu skooriga 114:113. Loomulikult oli Kovalevi leer pettunud ja nõuab kordusmatši, mis peaks vastavalt lepingule ka tulema. «Ta võitis kuus esimest raundi. Kuidas ta sai kohtunike otsusega kaotada?» pahandas venelase promootor Katja Duva New York Timesi veergudel. «Samas olen ma õnnelik, et see matš toimus, kuna poks vajab selliseid duelle.»

Igapäevaselt Los Angeleses elav 33-aastane Kovalev on profina pidanud nppd 32 matši, millest tal on kirjas 30 võitu, 1 kaotus ja 1 viik. 26 matši on ta võitnud nokaudiga.

Ward teenis matši eest 5 ning Kovalev 2 miljonit USA dollarit. Nendele summadele lisanduvad veel tasulise telekanali tasud.

