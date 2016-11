Nüüdseks töötu Mikkelsen: see oli ideaalne lõpp

«See oli ideaalne lõpp hooajale,» rääkis Mikkelsen Red Bull Content Poolile. «Meie eesmärgiks oli olla läbi hooaja stabiilne ja sihtida MM-tiitlit. Hooaja viimase etapi eel ei olnud mul enam midagi kaotada. Võisin kõik välja panna ja vaadata, mis sellega kaasneb.»

«Esitasime maailmameistrile väljakutse ning alistasime ta ausas võitluses,» rõõmustas Mikkelsen, et neljakordne maailmameister Sebastien Ogier pidi leppima tema järel teise kohaga. «See on minu parim võit, kuid on kahju, et Volkswageni meeskond saab sellega lõpu.»

MM-sarja kokkuvõttes saavutas Mikkelsen 154 punktiga kolmanda koha. Maailmameistriks tuli 268 silmaga tema tiimikaaslane Ogier. 160 punktiga lõpetas hooaja kokkuvõttes teisena Hyundai rooli keerav belglane Thierry Neuville.

Mikkelsen sõitis Volkswageni meeskonnas kokku neli hooaega:

2013. aastal saavutas ta 50 punktiga 10. koha

2014. aastal lõpetas ta hooaja 150 punkti ja 3. kohaga

2015. aastal sai Mikkelsen 171 punktiga samuti 3. koha

2016. aastal kogus norralane 154 punkti ja lõpetas taas 3. kohaga