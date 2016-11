Täht ja Pupart aitasid Cuprumil püsida juhtgrupis

Eile püüdis koduväljakul esinenud Cuprumi meeskonna meelt mõruks teha Ardo Kreegi endine koduklubi Varssavi Polütehnikum, kes tabelis paiknes võõrustajatest tagapool. Külalised täitsid ülesande vaid ühes geimis, kui Lubini meeskond saavutas küllaltki kindla 3:1 (-21, 19, 19, 15) võidu, kirjutab volley.ee.

Keith Puparti üheteistkümnest punktist üheksa tulid rünnakul (41%), üks blokis ja üks pallingul. Robert Tähe arvele kogunes koondisekaaslasest üks punkt enam, kui 24-st rünnakust täpselt pooled lõppesid punktivõiduga. Eriti tasub eestlaste panust rõhutada pallingu vastuvõtul, sest 68-st vastase servist koguni 43 olid suunatud meie mängijatele, kes hätta ei jäänud. Võitjate suurima koormuse saanud Täht näitas 32 vastuvõtu juures igati head 53-protsendilist täpsust. Pupart võttis vastu 11 pallingut, näidates 55-protsendilist täpsust.

Pärast üheksat vooru on teistest eraldunud kuueliikmeline juhtgrupp, kuhu kuulub ka Cuprum. Lubini meeskond hoiab 18 punktiga viiendat kohta, teisel kuni neljandal kohal paiknevatel meeskondadel on vaid üks punkt enam. 23 punkti on kogunud tiitlikaitsja Kedzierzyn-Kozle Zaksa. Cuprumi eilne vastane Varssavi Polütehnikum on üheksa punktiga 16 meeskonna hulgas 12. kohal.

Juba neljapäeval püüab kodupubliku ees mängiv Cuprum punktiarvet kasvatada Radomi Cerrad Czarni vastu, kes on kümnendana kogunud kümme punkti.