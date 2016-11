Müncheni Bayerni ülemvõim on hakanud Bundesligas murenema

Bundesligas on praeguseks suurem osa meeskondi pidanud 11 matši ning Bayern hoiab tabelis 2. kohta 24 punktiga. Sel suvel lahkus Bayerni tüüri juurest Pep Guardiola ja ameti võttis üle Carlo Ancelotti.

Kõik ei ole aga seni soovitud moel kulgenud. Eile sai Bayern hooaja esimese kaotuse, kui võõrsil jäädi 0:1 alla oma viimaste hooaegade suurimale rivaalile Dortmundi Borussiale. Lisaks oli neil eelnevast kümnest voorust ette näidata seitse võitu ja kolm viiki.

Tabeliliidriks on esimest hooaega Bundesligas mängiv RB Leipzig, kellel on koos 27 punkti ja sellega edestatakse Bayernit kolme silmaga. Aina paremasse hoogu tõusev Leipzig on kaheksa võidu kõrvale saanud kolm viiki. Seejuures on Leipzig võitnud kuus kohtumist järjest. Viimati saadi väärt võit, kui võõrsil alistati 3:2 Leverkuseni Bayer.

Kui Leipzig edestab praegu Bayernit kolme punktiga, siis tihedalt on Saksamaa jalgpalli valitsejale kuklasse hingamas ka Dortmundi Borussia, kellel on koos 21 punkti. 21 silma peal on ka Köln ja Berliini Hertha.

Täna võib kohe Bayerni kannule tõusta ka Hoffenheim, kes kohtub koduplatsil Hamburger SVga. Võidu korral oleks Hoffenheimil koos 23 punkti ja Bayernist jääksid nad maha ühe silmaga.

Bundesliga tabeliseis:

1. RB Leipzig 27 punkti/11 mängu

2. Müncheni Bayern 24/11

3. Dortmundi Borussia 21/11

4. Köln 21/11

5. Berliini Hertha 21/11

6. Hoffenheim 20/10

7. Frankfurti Eintracht 18/10

8. Mainz 17/11

9. Leverkuseni Bayer 16/11

10. Freiburg 15/11