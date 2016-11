Vene tõusis matšis BC Himkiga üleplatsimeheks

Vene tegi kaotajate ridades hea esituse, kui ta viskas 31 minuti jooksul 23 punkti, võttis ühe lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu. 23 silmaga oli Vene ka kohtumises üleplatsimees.

Nižni Novgorodile tõid veel Deandre Kane 21 ja Ivan Strebkov 15 silma. Võitjate parimad olid E.J. Rowland 17 ja Jeremy Evans 14 punktiga.

Nižni Novgorodil on tabelis üks võit ja kuus kaotust, mis annab Ühisliigas 12. koha. Himki on nelja võidu ja ühe kaotusega neljas. Tabeliliider on Moskva CSKA täisedu viie võiduga.

Homme kohtub CSKA juba Tallinnas Kalev/Cramoga. Kalev on tabelis kahe võidu ja kolme kaotusega kaheksas.