Northug võtab rahulikult: milleks võistelda, lähen parem jalgpalli vaatama

Pühapäevaks on Northugil seega muud plaanid. «Rääkisime Niklas Dyrhaugiga, et läheks võib-olla hoopis Oslosse jalgpalli karikafinaali vaatama. Eks me näe,» vahendab Iltalehti Northugi juttu. Norra karikafinaalis kohtuvad täna Northugi lemmikmeeskond Rosenborg ja Kongsvinger.

Northugi esindaja Stig Rune Kveen kinnitas täna, et tema hoolealune ei kavatse tõesti Beitostölenis rohkem rajale tulla. «Ta on kaks korda juba võistelnud ja treeninguks sellest piisab. Eesmärk on olla valmis hooaja esimeseks MK-etapiks Kuusamos,» sõnas Kveen.