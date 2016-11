Singapuri menukas vormel-1 etapp ähvardab ajalukku kaduda

Ühtlasi avaldas Ecclestone väljaandele Auto Motor und Sport antud usutluses hirmu, et peagi võib sarjast lahkuda ka üks suurtest tootjatest, olgu selleks siis Mercedes või Ferrari. «Võib juhtuda, et nad lasevad jalga. Aga kui etapid selle tõttu põnevamaks lähevad, siis polegi see ehk nii hull variant,» sõnas Ecclestone. «Peame sellega niikuinii arvestama. Mercedes lahkub siis, kui see neile sobib – sama on varem teinud ju näiteks Honda, BMW ja Toyota. Nad lahkuvad vormel-1 sarjast kohe, kui on soovitu kätte saanud. Ei mingit tänu,» torises Ecclestone.

«Ja sama lugu on korraldajatega. Vaadake, mida kõike oleme Singapuri heaks teinud. Jah, etapi korraldamine läheb palju raha maksma, aga nad on meilt ka palju raha saanud. Singapur ei ole enam suvaline lennujaam, kus ühest kohast teise lennates vahemaanduda. Nüüd arvavad nad, et on oma eesmärgi saavutanud ja neil pole äkitselt enam vormel-1 etappi vaja,» lisas Ecclestone.

Küsimärgid ripuvad endiselt ka Saksamaa ja Brasiilia etapi kohal. «Anname endast parima, et Kanada kalendrisse jääks. Sama kehtib Brasiilia kohta, ehkki ülesanne on raske. Mis Hockenheimi puudutab, siis me ei saa Saksamaa etappi rahaliselt toetada, sest niisugusel juhul peaksime sama tegema kõigi teiste Euroopas toimuvate etappide puhul,» selgitas Ecclestone olukorda.

Singapuri rajal on vormel-1 autod kihutanud viimasel üheksal aastal. Ühtlasi tehti seal 2008. aastal sarja ajalugu, kui esmakordselt sõideti öösel tulede valgel.