Hunt mahtus taas Bengalsi koosseisu, kuid tähtis mäng kaotati

Lisaks kaotusele jäi Bengals ilma ka parimast püüdjast A. J. Greenist, kes vigastas kohe kohtumise alguses reielihast. Samuti sai mängu alguses vigastada linebacker Vontaze Burfict.

Avapoolaeg võideti seejuures siiski 12:10, kuid teisel poolajal ei suutnud Bengals teenida ainsatki punkti. Lööja Mike Nugent jättis kahel korral realiseerimata lisapunktiürituse ehk kokku läks Bengalsil neis olukordades kaduma kaks punkti.

Eelmisest kohtumisest New York Giantsiga jäi Hunt eemale, sest talle eelistati nädal aega varem klubisse tagasi toodud sama positsiooni meest Wallace Gilberryt. Kuigi Gilberry sai Giantsi vastu vigastada ja Bengals kaotas 20:21, oli Gilberry täna tagasi koosseisus, ent sedapuhku mahtus sinna ka Hunt. Statistikatabelisse eestlane siiski numbreid kirja ei saanud, ka mänguaega kogunes talle napilt.

Bengals on kogunud nüüd 3 võitu ja 6 kaotust ning üks viik, play-off-koha püüdmine muutub aina raskemaks. Nii Baltimore Ravensil kui ka Pittsburgh Steelersil on kirjas 5 võitu ja 5 kaotust, järgmisel pühapäeval läheb Bengals väga tähtsas kohtumises vastamisi just Ravensiga.