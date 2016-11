Hunt pääses ülioluliseks mänguks taas Bengalsi algkoosseisu

Eelmisest kohtumisest New York Giantsiga jäi eestlane eemale, sest talle eelistati nädal aega varem klubisse tagasi toodud sama positsiooni meest Wallace Gilberryt. Kuigi Gilberry sai Giantsi vastu vigastada ja Bengals kaotas 20:21, on Gilberry täna tagasi koosseisus, ent sedapuhku võideldakse mänguaja eest Hundiga.

Bengals on kogunud kolm võitu ja neli kaotust ning vajab play-off-koha jahtimiseks kindlasti võitu. Enam-vähem samas seisus on aga ka Bills, kellel on tabelis kirjas neli võitu ja viis kaotust. Kohtumine Billsiga algab Eesti aja järgi kell 20.