Vägevas hoos Chelsea tõusis Inglismaal võiduga liigatabeli tippu

Seekord tõi sinistele kolm punkti liiga suurim väravakütt, juba kümnenda tabamuse kirja saanud Diego Costa, kes saatis palli võrku 41. minutil tekkinud väravaeelsest segadusest. Chelseal oli veelgi võimalusi edu kasvatada, neist parim teise poolaja keskel Pedrol, kuid tema võimas löök tabas põiklatti ja põrkas väravajoonest napilt väljapoole.

Chelsea on kogunud tosina vooruga 28 punkti, neist vaid punkti kaugusele jääb Liverpool. Kolmandal kohal on sarnaselt Liverpooliga 27 punkti kogunud Manchester City, Arsenal on 25 punktiga neljas ja Tottenham 25 punktiga viies. Kuues on Manchester United, kes jääb aga esiviisikust juba kuue punkti kaugusele. Middlesbrough jätkab 11 punktiga 15. tabelireal, väljalangemistsoonist vaid punkti kaugusel.