Milano derbi lõppes dramaatilise viigiga, Juventuse edu kasvas

Kodus mänginud Milan läks kohtumist avapoolaja lõpus juhtima, kui 42. minutil avas skoori Suso. Antonio Candreva viigistas 53. minutil, ent vaid viis minutit hiljem taastas Suso oma teise väravaga Milani eduseisu. See püsis teise lisaminutini, siis aga päästis Ivan Perisici tabamus Interile viigipunkti.

Milan andis ühes võiduga käest võimaluse tõusta liigatabelis teiseks, sest varasemas mängus oli AS Roma jäänud võõrsil 1:2 alla Atalantale. Roma asus küll 40. minutil Diego Perotti penaltist juhtima, kuid Mattia Caldara viigistas 62. minutil ja 90. minutil määrati kodumeeskonna kasuks penalti, mille realiseeris Franck Kessie.

Laupäeval 3:0 Pescarast jagu saanud Torino Juventus on kogunud kuraditosina vooruga 33 punkti, teisel kohal oleval Romal ja kolmandale tabelireale jäänud Milanil on koos 26 punkti. Neljas on 25 punktiga Lazio, kes alistas kodus 3:1 Genoa, ning viies samuti 25 punktiga Atalanta. Järgnevad Napoli, Torino ja Fiorentina ning üheksandana Inter, kellel on koos 18 punkti.