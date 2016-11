Raadik jätkab võimsalt Soomes, Tammemaa Prantsusmaal

Pallingu vastuvõtul näitas eestlane koguni 71-protsendilist täpsust. Etta sai koduväljakul lüüa 1:3 (-14, 21, -23, -23). Sampo oli eile vastase väljakul üle ka Team Lakkapää meeskonnast 3:1 (19, 12, -24, 24). Raadik oli jälle klass omaette – 24 punkti 46% (48-st 22) resultatiivsuse juures. Sampo tõusis edetabelis neljandaks, kirjutas volley.ee.

Kristiine Miileni mäng jäi trauma tõttu pooleli siis, kui ta oli toonud Rovaniemi WoVO kasuks kaheksa punkti. Tema naiskond kaotas LP Vampulale 0:3 (-15, -16, -25). Eelmises voorus kaotas WoVo naiskond LP Viestile samuti 0:3 (-21, -21,-18). Miilen tõi 14 punkti (+7).

Prantsusmaa kõrgliigas on suurepäraselt kohanenud suursarja debütant Timo Tammemaa. Keskmängijate pingereas on ta koos Ardo Kreegi ja Andri Aganitsaga juhtgrupis nii rünnakul kui blokis. Toulouse´i meeskond võitis nädalavahetusel võõrsil Poitiers´3:0 (24, 23, 23). Tammemaa tõi kaheksa (rünnakul 86%, 8-st 6) ja teisel pool võrku tegutsenud Aganits kuus punkti. Ardo Kreek oli kaotajate poolel, kui Pariisi Volley ei suutnud kodus jagu saada Chaumont´ist. Külalised võitsid 3:2 (-20, -30, 20, 21, 13). 11 punkti on kolmel meeskonnal – Montpellier-l´, Chaumont´l ja Toulousi´l.

Naiste tippsarjas ei tee tänavu jalavigastuse tõttu kaasa Polina Bratuhhina-Pitou, Terville´ i Florange, eelmise hooaja ja kogu sarja suuremaid punktitoojaid. Florange´i temporündaja Eliise Hollas tõi viimases mängus kolm punkti. Florange on tänase seisuga 12. ehk viimane, kuna pole teeninud viie vooruga punktigi. Tiitlikaitsja St Raphael on kaheksas, mängus Venelles´ga tõi Anna Kajalina 15 punkti. Natalja Bratuhhina jätkab karjääri Küprosel.