Galerii: Eesti laskesuusakoondis võistleb sel hooajal uutes vormides

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär Kristjan Oja sõnul alustati uue riidepartneri otsinguid juba kevadel, mil lõppes koostöö eelmisega. «Meile oli oluline, et leiaksime endale uue hea partneri, kellega koos käesolevat hooaega alustada. Loomulikult on esikohal riietuse kvaliteet, kuid partneri leidmise juures oli meie jaoks ka oluline, et nii meil kui meie partneril oleksid ühised eesmärgid ja et koostöö sujuks ladusalt. Noname puhul mängiski suurt rolli see, et saavutasime kiiresti ühise keele ning samuti on nad väga head ja paindlikud partnerid meie koondisele,» sõnas Oja.

Noname tegevdirektor Peter Ivars kinnitab, et ka nende poolt oli koostöö sõlmimisel üheks olulisemaks punktiks ühiste eesmärkide olemasolu. «Meie jaoks oli oluline, et leiaksime partneri, kes jagab meiega ühiseid eesmärke ja väärtusi, vaid nii on võimalik midagi saavutada,» sõnas Ivars.

«Oleme aastate jooksul teinud koostööd mitmete rahvusmeeskondade ja rahvusvaheliste brändidega ning nüüd mõtlesime, et turunduslikust aspektist oleks väga hea ühendada jõud just Eesti laskesuusatamise koondisega. Olles Soome firma, on Eesti asukoht meile väga soodne ja nägime koostöös head võimalust. Samuti oli koostöö sõlmimisel oluline see, et läbirääkimised sujusid hästi ning leidsime koos mitmeid häid mõtteid, mida ühiste eesmärkide täitmise nimel rakendada,» rääkis Ivars.

Disaini loomisel lähtus noname minimalistlikust printsiibist. «Soovisime eelkõige, et riided näeksid ilusad välja ja oleksid stiilipuhtad. Eesti lipu elemendid aga rõhutavad rahvuslikkust ja sobivad hästi kokku Estonian Biathlon Team logoga,» sõnas Ivars.