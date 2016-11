Võimas: Tänak valiti WRC-sarjas aasta parimaks sõitjaks

WRC sarja Twitteri info kohaselt võitis Tänak wrc.com lehel läbi viidud hääletamisel aasta sõitja tiitli ülekaaluka eduga. Lisaks võitis Tänak ka selle hooaja kõige maagilisema hetke kategooria Poola rallil valatud pisarate tõttu, kui eestlane jäi napilt ilma esikohast.

Eile lõppenud rallihooaja lõpetas Tänak kaheksanda kohaga. Hetkel pole teada, millises meeskonnas eestlane uuel hooajal jätkab, kuid kuulujuttude kohaselt peaks M-Spordi tiim peagi teatama, et just Tänak istub järgmisel aastal nende masina rooli.

Sydney Gala - Driver of the Year winner @OttTanak - overwhelming support for the Estonian and presented by WRC Promoter MD Oliver Ciesla