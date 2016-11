TLÜ/Kalev lõpetas eurosarja hooaja 41-punktilise kaotusega Prienaile

Enne mängu:

Seni pole TLÜ/Kalev eurosarjas veel võidurõõmu maitsnud. Viimati kaotati kodusaalis 76:89 Rumeenia klubile Tirgu Muresile.

Omavahelise avamängu võitis Prienai koguni seisuga 104:61. Avamängus Prienaiga valmistas Kalevile enim probleeme Vytenis Likpeviciu, kes viskas Kalevi korvi 24 punkti. Pea kuu aega tagasi peetud mängus kaotas Kalev lauavõitluse 30:49.

Leedukad paistisd kodus silma väga hea visketabavusega, visates kaheseid 65-protsendilise ning kolmeseid 42-protsendilise täpsusega. Kalevi vastavad näitajad olid 35 ja 35 protsenti. Kolmeliikmelise alagrupi liider on Muresi meeskond, kellel on kirjas 3 võitu ja 1 kaotus. Prienai on 3 mängust saanud kirja 2 võitu.