Hollandi ratturid esitasid alaliidule karmi ultimaatumi

Wolff juhendas koondist Rio olümpial ja tema leping lõppeb käesoleva aastaga. Uut kontrahti pole talle aga pakutud, kirjutas rattauudised.ee.

«Usun sellesse projekti ainult siis, kui Rene meiega on. Tahan olla kindel, et ta jätkab. Vastasel korral ei treeni ma alaliidu all,» lausus aktsiooni eestvedaja Laurine van Riessen.

Tema toetusavaldusega ühines ainsa Hollandi trekiratturina Rios kulla võitnud Elis Ligtlee. «Kardan, et Rene võib lahkuda. Olen väga mures. Meie tiim on Renega töötanud neli aastat ja võlgneme talle palju. Kui see koostöö saab lõpu, pean sekkuma,» lisas Ligtlee.

Wolff ise ütles, et räägib sel teemal alaliiduga nädala jooksul ja oskab siis midagi rohkemat öelda.