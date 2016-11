Eestlaste defitsiit ja hinna järgi leegionäride palkamine

Kullamäe sõnad olid valusad, kuid põhimõtteliselt on neile raske vastu vaielda. Taseme võrdluse saab rahvusvahelistes sarjades osalemisega ning statistika külmad numbrid ei anna rõõmustamiseks põhjust. Sarnaselt Tartuga on FIBA EuroCup turniiril võiduta ka TLÜ/Kalev, kes peab täna oma viimase mängu. Balti liigas on aga positiivne saldo ainult Rapla AVISe meeskonnal. TTÜ, Rakvere Tarvas ja Pärnu asuvad oma alagruppide tagumises otsas.

Tartu meeskond sai eelmisel nädalal näha kahte erinevat mängu. Teisipäeval kaotati Prantsusmaa tippmeeskonnale Pau-Orthezile, reedel rulliti aga 30 punktiga üle Raplast. Asjade selline käik sundiski Kullamäed tunnistama, et rahvusvaheliste ja kodumaiste mängude vahe on suur.

Mõned päevad hiljem, kui emotsioonid olid juba lahtunud, sõnas Kullamäe, et pidas eelkõige silmas võrdlust tippliigas osaleva tippmeeskonnaga. «Meil pole kuigi tihti võimalust võrrelda ennast sellise meeskonnaga nagu Pau-Orthez. Nendega mängides tundsin platsi kõrval seistes, millised võimsad mehed seal ringi jooksevad. Need kujud olid muljet avaldavad,» sõnas ta. «Eesti klubidel pole sellele midagi vastu panna.»