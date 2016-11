FINA president lubas, et Tokyo olümpial ujutakse sinises vees

Rio olümpiamängudel hämmastas paljusid sportlasi roheliseks värvunud vesi. Mitmed vettehüppajad kurtsid ka, et vesi haises vastikult. FINA president Maglione kinnitas, et Tokyos selliseid möödalaskmisi ei tehta. «Külastasin kohta, kuhu Tokyos ujula ehitatakse ning seal on olemas suurepärased tingimused, Rios oli olukord teistsugune. Tokyos meil selliseid probleeme ei teki,» ütles Maglione Reutersi vahendusel.

Tokyo ujula tuleb olemasoleva Tatsumi ujumiskeskuse kõrvale ning sinna tuleb istekohti kuni 20 000 pealtvaatajale.