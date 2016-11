Hamilton seisab enda sõnul ees võimatu ülesandega

Viimane etapp sõidetakse Abu Dhabis. Hamilton on viimased kolm etappi võitnud ning vajab hädasti võitu ka Abu Dhabis, kuid sellest ei pruugi piisata. Ise peab britt enda võimalusi väikeseks. «See on üsna võimatu ülesanne. Samas ei saa ma veel alla anda, sest kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Samas on see väga ebatõenäoline,» vaatas Hamilton nädalavahetusele ette.

Rosberg on viimaste etappide eel keeldunud pikalt ette mõtlemast ning on pidevalt rõhutanud, et võtab ühe etapi korraga ning hindab seejärel olukorda. «Naljatasin ka pärast Brasiilia etappi, et võtan ühe etapi korraga. Aga mida rohkem ma sellele mõtlen, seda vähem mittetõsiseltvõetavalt see kõlab. Peangi võtma järgmist sõitu kui täiesti tavalist. Igal etapil head sõitu näidata on raske ning erinev ei ole ka see etapp,» rääkis Rosberg.