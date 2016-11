Meistriliiga vooru põnevusetenduse annavad Kehra ja Viljandi

22.11 kell 19:00. Aruküla - HC Tallas (Aruküla Põhikool)

1. ringi tulemus: 24:34

Arukülal pole sel hooajal õnnestunud veel võiduarvet avada. Tallas kuulub küll nende võistkondade hulka, kelle käest võiks Aruküla punkte noppida, kuid viimaste peatreener Toivo Järv jääb vaoshoituks.

«Ei oska veel öelda, millal esimesed punktid tulevad. Meeskonna koosseis on selline, et liiga suur vastutus jääb hetkel ikkagi noorte kanda,» sõnas Järv. «Samas avaringis saadud kümneväravaline kaotus ei peegeldanud meie tasemevahet. Vaatame, mis homme saab. Kuskilt peame punkte ka ikka hakkama võtma, et elu lõbusamaks läheks.»

Tallase peatreener Jüri Lepp rääkis, et tema hoolealustel on küll kerge favoriidiseisus, kuid kindlasti tunnetab ka Aruküla, et vastas on pisut lihtsam pähkel kui näiteks Viljandi või Kehra.

«Ega lihtne pole ja meie mäng käib ikka üles-alla. Lisaks on treeningkoormused suured ning tihtipeale jääb mõnigi mängija haigeks. Aga töö käib ikkagi kevade nimel, nii et me praeguseid kaotusi eriti ei põe,» lisas Lepp.

23.11 kell 19:00. HC Kehra - Viljandi HC (Kehra Spordihoone, ülekanne Postimehes)

1. ringi tulemus: 17:25

Kehra sai avaringis kevadiselt finalistilt Viljandilt küll kindla kaotuse, kuid Balti liigas saadi paar nädalat tagasi revanš. Kolmapäeval on mõlema meeskonna peatreeneri hinnangul taas oodata võrdset lahingut.

«Meie mängupilt on viimasel ajal selline, mis pakub treenerile aina rohkem rahulolu,» sõnas Kehra peatreener Indrek Lillsoo ja kommenteeris, et eelmisel nädalal võõrsil saadud kaheväravaline kaotus Servitilt oli tegelikult välditav. «Viljandi arvestab meiega kolmapäeval kindlasti tõsisemalt kui Balti liiga kohtumises. Kodumängus tahaksime ikka võitu, et tabeliseisu parandada.»

Eelmises voorus vaba olnud Viljandi peatreener Marko Koks avaldas lootus, et järgmisel nädalal toimuva karikavõistluste finaalturniiri eel liigub tema hoolealuste vorm tõusuteel. «Probleemiks on olnud stabiilsus. Ühel hetkel teeme vahespurdi ja siis laseme vastasel näiteks neli väravat vastu visata,» sõnas Koks.

24.11 kell 19:00. Viimsi - Põlva Serviti (Viimsi Keskkool, ülekanne Postimehes)

1. ringi tulemus: 23:41

Liigatabelis teist kohta hoidva Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen jäi realistiks ja tõdes, et vaatamata tema hoolealuste tabelikohale, oleks neljapäeval kaotuse vältimine üllatuslik.

«Serviti on kõva. Nad pole seni ühtegi punkti kaotanud ja ei tule ka neljapäeval midagi loovutama,» rääkis Pinnonen ja lisas, et eelmisel nädalal saadud neljaväravaline võit Tallase üle näitas, et Viimsi kontsentreeritus on paranenud. «Kui teise ringi alguses olime Tapa vastu väga lohakad, siis Tallase vastu oli mängupilt juba palju parem.»

Serviti on teist ringi alustanud üheväravalise võiduga Viljandi ja kaheväravalise võiduga Kehra üle. «Tegelikult on tasavägised mängud ka loomulikud, sest reaalsus on see, et kolme võistkonna komplekteeritus ju sisuliselt samasugune. Viimsi seevastu on pigem üllatusvõimeline ning kodus on nad tavaliselt suutnud üllatusvõimelisust ka realiseerida.»

Musting lisas, et Viimsi võimaliku edu üks võtmeid on see, kui hea päev on kogenud väravavahil Siim Patraelil. «Eks minu ülesanne on kindlasti see, et mängijad läheks mängule sajaprotsendilise keskendumisega. Muidu oleme haavatavad.»