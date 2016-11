Video: vaata, kuidas Ott Tänak võidukõnes publiku naerma ajas

Lisaks parima tiitlile võitis Tänak ka Poola ralli dramaatilise lõpplahenduse eest hooaja kõige maagilisema hetke kategooria. Hooaja parima sõitja tiitli võidukõnes sõnas Tänak, et triumf tuli talle üllatusena.

«On olnud raske hooaeg oma tõusude ja mõõnadega, mis on üldiselt minu jaoks tavapärane. Nii on kogu aeg läinud,» naljatas Tänak ning ajas saali naerma. «Alguses oli hooaeg küll keeruline, aga olen fännidele väga tänulik. Loodetavasti järgmisel hooajal on mõõnasid vähem, igatahes meie anname endast parima.»

Võitja kuulutatakse videos välja 16.00 peal: