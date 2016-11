Alar Varrak: rahuldust pakub see, et 20 punktine kaotus CSKA-le ei paku rahuldust

«Rahuldust pakub see, et 20 punktine kaotus CSKA-le ei paku rahuldust. Ma ei ütle, et me oleks pidanud võitma, aga Kalev on aastatega saavutanud sellise taseme, kus me ei pea enam kedagi pelgama. Olgugi, et eelarve pole suurenenud, vaid pigem vähenenud,» ütles Varrak pressikonverentsil.

«CSKA ei teinud mingit supermängu, aga kui nad lõdvaks lasid, siis suutsime neid karistada. Neil on relvi lihtsalt rohkem, Sellise satsi vastu ei tohi teha sundmatuid vigu ja tuleb kätte saada lahtiseid palle,» lisas ta.

Kuidas kulgeb Kalev/Cramol uue korvialuse mehe otsimine? «Otsingud käivad. Keegi neist, kes tuleb, pole supermees. Kui üldse tuleb. Aga meil oleks ühte käiku juurde vaja. Mõni aasta oleme suutnud lauas domineerida, see aasta on vastupidi, oleme pigem laua iga kord kaotanud. Päris lotot me ei mängi, otsime mängijat, kes poleks tingimata rünnakul väga osav, aga oleks agressiivne ja jõuline,» vastas Varrak.