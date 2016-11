Eesti noor väravavaht läks Inglismaa esiliigaklubi juurde testimisele

Pühapäeval Inglismaale lennanud Nõmm osaleb klubi U18 ja U23 noortemeeskondade treeningutel, teatas Viljandi Tulevik. Esmaspäeva õhtuks, kui selja taga oli esimene pallitreening U18 meeskonnaga ning õhtune jõusaali trenn, võttis Nõmm päeva kokku positiivses noodis.

«Vastuvõtt on olnud väga soe ja sõbralik. Muidugi treeningtingimused on siin tõsiselt vinged. Eks lähipäevadel saab kõigest siin ka selgema pildi ette. Enda esimese pallitrenniga ma küll lõpuni rahule ei jää, kuid seda annab parandada. Noorte võistkonnal, kellega treenisin, on ikka väga hea tase ja trennid on väga kvaliteetsed,» kommenteeris Nõmm.