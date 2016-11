Vastuhakk Euroopa parimale ei pakkunud rahuldust

Võrreldes eelmise hooajaga, kus Euroopa tõelist tippmeeskonda tuli Tallinna vaatama ainult 1500 pealtvaatajat, oli seekord saalis üle kahe korra rohkem rahvast. Kohati saadi häälepaelad isegi korralikult lahti, näiteks kalevlaste tsentri Mickell Gladnessi pealtpanekute ja viskeblokeeringute puhul, aga CSKA-l oli alati vastus olemas.

Eriti muljet avaldav oli teise poolaja algus, kui armeeklubi kreeklasest peatreener Dimitrios Itoudis pani väljakule võimsa kaitseviisiku (Aaron Jackson, Dmitri Kulagin, Viktor Hrjapa, Nikita Kurbanov, James Augustine). Kalevlaste rünnakud surmati nii enesekindlalt, et võõrustajatel tekkis vähegi korralike viskekohtade leidmisega suuri raskusi. Poolajaks tekkinud 13-punktiline vahe kärises kiirelt 20 peale ja mäng oligi tehtud.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tunnistas, et tema hoolealused oleksid võinud paremini tegutseda, aga CSKA-suguse tiimi vastu on rünnakujoonise välja mängimine keeruline. «CSKA ei teinud mingit supermängu, aga kui nad lõdvaks lasid, suutsime neid karistada. Neil on relvi lihtsalt rohkem, sellise satsi vastu ei tohi teha vigu ja tuleb kätte saada lahtiseid palle. Rahuldust pakub ainult see, et 20-punktiline kaotus CSKA-le ei paku rahuldust,» kinnitas ta.

Suurim vahe seisnes toores jõus ja seda toonitas pärast kohtumist ka Itoudis. «Teadsime, et Kalev/Cramo jookseb väga hästi kiirrünnakutesse ja neile meeldib mängida lahtist mängu. Meie proovisime kasutada oma ülekaalu korvi all ja 17 ründelauda näitab, et saime sellega hakkama. Ründasime spetsiaalselt Sten Sokku, Gregor Arbetit ja Demonte Harperit, et nende vead täis teha. Korvpall ei koosne ainult punktide viskamisest, sellised detailid on väga tähtsad,» selgitas ta.