CSKA peatreener: ründasime meelega Sokku, Arbetit ja Harperit

«Olime paremad ja väärisime igati võitu. Võitsime poolaja 13 punktiga ja see otsustas sisuliselt mängu saatuse. See on minu kolmas aasta Ühisliigas ja Kalev/Cramo võitleb alati kõvasti ja annab endast maksimumi. Nende tugevus tuleb esile just meeskonnana, mitte individuaalselt,» leidias kreeklane kiidusõnu ka kalevlaste aadressil.

Suurim vahe seisnes täna toores jõus ja seda toonitas peale kohtumist ka Itoudis. «Teadsime, et Kalev/Cramo jookseb väga hästi kiirrünnakutesse ja neile meeldib mängida lahtist mängu. Meie proovisime kasutada oma ülekaalu korvi all ja 17 ründelauda näitab, et saime sellega hakkama. Ründasime spetsiaalselt Sten Sokku, Gregor Arbetit ja Demonte Harperit, et nende vead täis teha. Korvpall ei koosne ainult punktide viskamisest, sellised detailid on väga tähtsad,» selgitas ta.

CSKA jätkab Ühisliigas täiseduga, võidetud on kõik kuus kohtumist. Kalev/Cramo on võitnud kuuest matšist kaks.