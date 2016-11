Nurmagomedov: McGregorist sai minu vaenlane ning ma ei austa teda

Video, kus Nurmagomedov McGregorit välja kutsub on saanud juba üle miljoni vaatamise ning hiljuti teatas UFC president Dana White, et Nurmagomedoviga on tiitlimatšist juba räägitud. Lihtsalt jutt aga Nurmagomedovit ei huvita ning seega ähvardaski mees eelmisel nädalal sarjast lahkuda.

«Minust ja McGregorist said vaenlased hetkel, kui ta tuli minu divisjoni. Tavaliselt ma austan enda vastaseid, aga sel korral mitte,» sõnas Nurmagomedov, kellel on olemas ka plaan B. «Sellest kuulete paari päeva pärast.»

Nurmagomedov esindab UFCs küll Venemaad, kuid on pärit Dagestanist. Seetõttu kannab ta ka matšide eel ja järel sealsetele traditsioonidele omast peakatet. Samas tuntakse teda USAs eelkõige ikkagi venelasena. «Mulle meeldib, kui mind venelaseks kutsutakse. Meid on 150 miljonit. Tegemist ei ole mingi väikese riigiga nagu Iirimaa,» selgitas ta.

Nurmagomedov on moslem ning see on aidanud tal püsida piirides. «Olen tänu oma usule distsiplineeritud. See ei ole sellepärast, et olen professionaalne sportlane, vaid sellepärast, et olen moslem. Minu jaoks on minu usk kõik,» jätkas ta.