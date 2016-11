Varik ja Miil jätkavad MM-sarjas tippu pürgimist

Uue hooaja eesmärk on meestel jõuda hooaja kokkuvõttes seitsme parema hulka. 2017. aastal on meeskonna lähenemine nende sõnul mitme kraadi võrra professionaalsem ning ka taustajõud on suuremad.

«Meeskonna tuumik on sama – sõitja, kaassõitja ja mehaanik,» ütles ekipaaži juht Varik. «Väga suur samm edasi on see, et meiega liitus mänedžerina Tiit Veskus, kes oli ka MMil pronksi saanud meeskonna Are Kaurit – Jürgen Jakk mänedžeriks. Lisaks võib nüüd öelda, et meie mootorratta raami autoriks tuleval hooajal on maailmatasemel insener Are Kaurit.»

2016. aasta hooaja kokkuvõttes olid Varik-Miil MM-sarja 17., kogudes kokku 107 punkti. Kaks etappi jäeti vahele, kuna Miil vigastas hooaja keskel kätt. 2017. aastal toimub külgkorvikrossi MM-sarjas 14 etappi, neist üks Eestis – 20. augustil Kiviõli Seikluskeskuses.