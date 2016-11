Ainus mustanahaline snuukriproff tunneb end üksikult

Alates 2001. aastast suurtuuriga liitunud McLeod süüdistab alaliitu muuhulgas ka rahaahnuses. «Muu neid ei huvita. Ainult auhinnarahad ja sponsorid. Kõik,» ütles 45-aastane McLeod BBC vahendusel.

Rahvusvahelise alaliidu president Jason Ferguson lükkab sedasorti süüdistused ümber. «Täiesti ebaõiglased kommentaarid. Kõigil on võrdsed võimalused ning meie ei sea küll kellelegi takistusi võistlustel osalemiseks. Kui sa oled piisavalt hea, pääsed tuurile peale. Jah, peame jõudma kohtadesse, kuhu seni ei ole veel jõudnud. Aafrika on üks piirkond, millega me praegu usinasti töötame,» sõnas Ferguson.

McLeod on snuukri maailma edetabeli 52. mängija. Ta on maailmatuuri ajaloo teine mustanahaline mängija. 1994. ja 1995. aastal osales võistlustel veel John Clouden. Pärast seda pole aga tuuril osalenud mitte ühtegi mustanahalist.

«Mustanahalised mängijad peavad jõudma algajate snuukriklubidesse,» ütles Jamaica päritolu McLeod. «Vanemad nõuavad lastelt aga pigem hariduse omandamist kui professionaalseks snuurimängijaks saamist. Samas ei saa ilma rahata snuukris ilma teha. Mustanahalisi mängijaid oleks kindlasti rohkem, kui võimalused oleksid olemas. Enamustel mängijatel on raha ja toetajate tugi olemas, turg mustanahalistele snuukrimängijatele aga puudub,» jätkas ta.