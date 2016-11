Kaotusvalus suurmeister tormas pressikonverentsilt välja

Karjakin oli eelnevalt alistanud Carlseni ning läinud esmakordselt vastasseisu juhtima. Karjakin, kellel on nüüd koos 4,5 punkti, andis pressikoridoris parasjagu MMi meediapartnerile intervjuud. Carlsen ei viitsinud aga Karjakinit enam oodata ning tormas pressikonverentsi ruumist välja. Nüüd ootab meest aga kopsakas rahatrahv. Nimelt peavad mängijad mängujärgsel pressikonverentsil osalema, vastasel korral võetakse nende auhinnarahast 10 protsenti maha.

Kokku jagus Carlsenil kannatust 95 sekundiks. Kui Carlsenil õnnestub kaotusseisust välja tulla, kaotab ta auhinnarahast 55 000 eurot, kui ta aga kaotab, siis vähendatakse tema auhinna raha 39 000 euro võrra. Male maailmameistriks tulemiseks on vaja saada kokku 6,5 punkti. Karjakinil on hetkel 4,5 punkti, Carlsenil on punkte 3,5. Kui 12 mängu järel on seis viigiline, peetakse neli lisapartiid..

Videot Carlsenile kopsaka trahvi põhjustanud juhtumist on võimalik vaadata siit.