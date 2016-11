Galerii: Eesti naiskond jääkeegli EMil divisjoni etteotsa

Praeguseks on Eesti naiskonnal ette näidata neli võitu ja kaks kaotust ning hetkel jagab Eesti naiskond B-divisjonis kümne võistkonna konkurentsis 2.-5. kohta. Eesti naiskonnal õnnestus kahes viimases mängus võita Valgevenet tulemusega 6:4 ja Hollandit tulemusega 7:5.

«B-divisjonis tuleb naiskonnal tulla kümne võistkonna konkurentsis kahe parema hulka, et kvalifitseeruda järgmiseks aastaks A-divisjoni ning võimalus on selleks jätkuvalt olemas,» selgitas Eesti Curlingu Liidu president Fred Randver. Täna õhtul ootab võistkonda ees ülioluline kohtumine Inglismaaga, kellel on hetkeseisuga samuti neli võitu ja kaks kaotust ning Leeduga. Homme mängitakse viimases voorus Lätiga.

Eesti meeskond kohtus täna Lätiga ning mäng võideti tasavägises mängus tulemusega 6:5. Hetkel on meeskond kogunud kaks võitu ja kaks kaotust ning jagab B-divisjonis 4.-5. kohta.

Eesti naiskond on varasemalt mänginud A-divisjonis, kuid tänavu võistleb naiskond B-divisjonis koos Inglismaa, Valgevene, Ungari, Läti, Leedu, Hollandi, Poola, Slovakkia ja Türgi naiskondadega. Eesti curlingunaiskonda kuuluvad Triin Madisson, Kristiine Lill, Lembe Marley ja kapten Maile Mölder. Naiskonna treener on Erkki Lill.

Möödunud aastal C-divisjonist kvalifitseerunud Eesti curlingumeeskond mängib nüüd taas B-divisjonis Inglismaa, Belgia, Ungari, Läti, Hollandi, Poola ja Sloveenia meeskondade vastu. Curlingumeeskonnas mängivad Ingar Mäesalu, Johan Karlson, Tanel Toomaväli ja kapten Martin Lill. Meeskonna treener on Graeme Adam.

Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda. Euroopa meistrid curlingus selguvad 26. novembril. B-divisjoni kaks parimat võistkonda tagavad endale pääsu 2017. aastal Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni.