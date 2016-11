Ametlik: Eesti korraldab järgmisel suvel U18 koondiste B-divisjoni EMi

Eestis peetav turniir, kus kodupubliku ees mängib ka meie U18 koondis, toimub Tallinnas 28. juulist kuni 6. augustini.

Kui Eesti oktoobri lõpus FIBA Euroopale EMi korraldamiseks avalduse tegi, avaldas selle üle siirast heameelt üks Eesti U18 koondise liidritest Kristian Kullamäe. «Mis saaks olla suurem au, kui mängida oma parimate sõprade, tiimikaaslastega EMil kodupubliku ees. Tean, et mõnda meie selle põlvkonna paremikku kuuluvat mängijat pole Eesti korvpallisõbrad mängimas õieti näinudki, nüüd oleks see võimalus küllaga olemas. Olen ülimalt õnnelik, kui me saame EMi, on mida oodata!» rõõmustas Kullamäe toona.