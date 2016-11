Hooaeg algab – uued juhendajad, optimistlik meel

23-aastane Talihärm on justkui süsteemiväline sportlane, kelle tegemistega on koondise treenerid kursis vaid kaugsuhtluse teel. Samas on möödunud hooajal oma parimal MK-etapil 31. koha saanud piiga vähemalt ootuste poolest Eesti naiskonna üks liidreid. Erinevalt möödunud hooajast, kui kooliga seotud võistlused takistasid tal MMil osaleda, plaanib ta tänavu hooaja tähtsaimal jõuproovil stardis olla.

«Kõigepealt tulen kolmeks MK-etapiks Euroopasse. Enne MMi loodan osaleda ka Anterselva MK-etapil ja hooaja viimasel võistlusel Oslos,» rääkis Talihärm oma plaanidest. Hooaja tipphetk on veebruaris Austrias Hofilzenis toimuv MM.