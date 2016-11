Raul Must võistleb maailmakarikaetapil Šotimaal

Maailma edetabelis hetkel 54. kohal asuv Must sai turniiriks viienda asetuse. Tema esimene vastane homme hilisõhtul peetavas mängus selgub kvalifikatsioonivõistluselt. Esimese asetusega mängija turniiril on maailma 21. reket Hsu Jen Hao Hiina Taipeist. Eelmisest aastal tõi Šotimaa turniir Mustale edu, kui ta jõudis toona poolfinaali.