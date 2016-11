Rootsi meedia: Pehrssonist saab riigi meisterklubi Malmö peatreener

Nimelt ei jätkanud Malmö hoolimata tiitlist koostööd taanlasest treeneri Allan Kuhniga ja 40-aastane Pehrsson on hetkel väidetavalt kõige tõenäolisem vaba ametikoha ülevõtja, kirjutas Soccernet.ee.

«Praegu on palju spekulatsioone ja kuulujutte. Ma ei kommenteeri neid ega ütle midagi klubide kohta. On loomulik, et on spekulatsioonid, kuna ma ei treeni hetkel kedagi. Mida ma saan öelda, on see, et olen kohtunud mitmete klubidega,» lausus Pehrsson Expressenile.