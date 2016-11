Laskesuusatajad uue hooaja eel: ettevalmistusperiood on kulgenud plaanipäraselt

Rene Zahkna sõnul on ta uue hooaja eel põnevil ning kindlasti annab endast parima, olenemata hiljuti kimbutanud külmetushaigusest. «Ettevalmistus sujus üldjoontes kenasti, kuid vahepeal põetud kurgumandlite põletik jättis väikese lünga sisse. Praegu tunnen ennast hästi ja eks Östersundi esimene start näitab ära, milline vorm täpsemalt on,» rääkis Zahkna. «Esimese maailmakarika etapi eel olen põnevil, sest esimest korda stardin single mix relay võistlusel, see on minu jaoks uus võistlusformaat.» Eelmisel aastal karjääri esimesed MK punktid saavutanud Zahkna lisas, et käesolevalt hooajalt ootab ta ka edasiminekut tulemustes ning head lasketäpsust.

Eelmise hooaja eestlastest parim laskesuusataja Kalev Ermits sõnas, et ettevalmistus on kulgenud plaanipäraselt. «Olen saanud ettevalmistuse teha plaanipäraselt ning olen uueks hooajaks valmis,» sõnas Ermits. Hooaja eesmärkidena nimetas Ermits saavutada stabiilselt häid maailmakarika kohti: «Eelmisel aastal tõin koju mõned head kohad, sel aastal tahaks neid rohkem.»

Kauri Kõiv sõnas enda kommentaaris, et koostöö koondise uue füüsilise ettevalmistuse treener Ilkka Luttuneniga on sujunud hästi. «Kuigi Ilkka on meie juures esimest hooaega, siis olin temaga ka varem kokku puutunud, nii et suuri üllatusi tulnud ei ole,» rääkis Kõiv. Sportlase sõnul on ka temal ettevalmistus sujunud plaanipäraselt ning esimese etapi eel ollakse valmis end muu maailmaga võrdlema.

Tüdrukutest esindavad Eestit esimesel maailmakarika etapil Grete Gaim, Kadri Lehtla ning Johanna Talihärm ning sarnaselt meestele, on ka neil ettevalmistusetapp kulgenud plaanipäraselt. «Kuigi olen treeninud koondisest eemal, olen saanud siin USA-s teha tugevaid trenne ning olen siin treeninud koos ülikooli murdmaameeskonnaga. Samuti olen saanud teha laskmistrenne enam kui eelmisel aastal, nii et usun, et olen hooajaks valmis,» rääkis teist aastat USA-s õppiv Talihärm Skype'i vahendusel.

Eelmisel hooajal vigastustega kimpus olnud Grete Gaim on sel hooajal tagasi MK koondises ning alustab oma hooaega Östersundis. «Viimased kaks aastat on minu jaoks rasked olnud ning olen pidanud võitlema mitmete takistustega. Mul on väga hea meel, et ma pole alla andnud ja pürgin siit ainult edasi. Kohalisi hooaja eesmärke ma seadnud pole, soovin eelkõige tulla tagasi ja näidata head minekut,» sõnas Gaim.

Laskesuusatamise hooaeg avatakse juba 27. novembril Östersundis, kus esimesena astuvad võistlustulle segateate ja single mix relay võistkonnad. Östersundis on veel kavas ka individuaaletapid, sprindid ja jälitussõidud.