PSG peab Arsenali vastu astuma ilma skandaalse mängumeheta, kes jäi viisata

PSG kohtub homme Inglismaal Londoni Arsenaliga, aga Aurier peab jääma koju, sest Suurbritannia ametivõimud keeldusid 23-aastasele mängumehele andmast riiki sissesõidu viisat. Põhjuseks on asjaolu, et Aurier teenis septembris politseiniku ründamise eest tingimisi karistuse. Aurier ise väitis, et karistus oli ebaõiglane, sest politseinikud ründasid kõnealuses intsidendis hoopis teda.

PSG oli tehtud ametlikus avalduses pettunud, et esialgu anti Aurierile viisa, kuid see tühistati alles täna lõunal.

Nii Arsenalil kui PSG-l on A-alagrupis kirjas 10 punkti, kuid parem väravate vahe annab esikoha Londoni meeskonnale.