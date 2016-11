Borussia treener 8:4 võidust: sürreaalne

Tuchelil on õigus: mitte kunagi varem polnud Meistrite liiga mängus 12 väravat löödud. Väravasadu algas pihta juba mängu alguses, 24 minutiks oli seis 3:2, 32. minutiks 5:2. «See oli sürreaalne. Ma pole kunagi varem midagi sellist näinud. Sellist asja ei olegi kunagi varem juhtunud, seega on asja keeruline analüüsida,» rääkis Tuchel.

Borussia peatreener polnud loomulikult rahul oma meeskonna kaitsemänguga. «Tegime liiga palju vigu, kuid suutsime lõpuks võita. Mul oli Roman Weidenfellerist kahju (Dortmundi väravavaht – toim).»

Legia ründaja Aleksandar Prijovic tunnistas, et Legia võib nelja löödud väravaga rahule jääda. «Dortmund on maailma üks premaid klubidis, seega tähendab nelja värava löömine meie jaoks palju,» ütles kaks väravat löönud mees. «Kindlasti on need kaks väravat mu karjääri ühed tähtsamad.»